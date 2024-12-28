В феврале в Архангельской области запустят новые низкопольные автобусы

Минтранс АО объявил тендер на обслуживание 4-х пригородных маршрутов - № 134, 104, 110, 106. Именно на эти линии должны выйти новые «Лотосы» с 15 февраля.



На маршруте №104 будет 6 автобусов, №106 – один, №110 – 2 до конца марта и 3 с апреля по 19 мая, 16 сентября - 31 октября, 4 - 20 мая - 15 сентября. Также 4 автобуса будут курсировать на маршруте №134.



Подрядчик, который выиграет тендер возьмет на себя финансовую нагрузку, которая будет субсидирована из регионального бюджета, учитывая, что транспорт будет ходить не только по городу, но и области. Специалисты считают, что неплохие шансы выиграть конкурсу у ТК «РИКО», так как у него уже есть необходимое количество транспорта, в то время как остальным конкурсантам автобусы нужной характеристики придется либо докупать, либо покупать. На данный момент «РИКО» обслуживает маршрут №125 с 8 автобусами.



Напомним, что жители области массово жалуются на нехватку транспорта и невозможность добраться до города. Автобусы ходят редко и в неудобное время. Власти решили закрыть этот вопрос заранее.

