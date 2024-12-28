В феврале в Архангельской области запустят новые низкопольные автобусы

Архангельская область >> Общество >> 28.12.2024

Минтранс АО объявил тендер на обслуживание 4-х пригородных маршрутов - № 134, 104, 110, 106. Именно на эти линии должны выйти новые «Лотосы» с 15 февраля.

На маршруте №104 будет 6 автобусов, №106 – один, №110 – 2 до конца марта и 3 с апреля по 19 мая, 16 сентября - 31 октября, 4 - 20 мая - 15 сентября. Также 4 автобуса будут курсировать на маршруте №134.

Подрядчик, который выиграет тендер возьмет на себя финансовую нагрузку, которая будет субсидирована из регионального бюджета, учитывая, что транспорт будет ходить не только по городу, но и области. Специалисты считают, что неплохие шансы выиграть конкурсу у ТК «РИКО», так как у него уже есть необходимое количество транспорта, в то время как остальным конкурсантам автобусы нужной характеристики придется либо докупать, либо покупать. На данный момент «РИКО» обслуживает маршрут №125 с 8 автобусами.

Напомним, что жители области массово жалуются на нехватку транспорта и невозможность добраться до города. Автобусы ходят редко и в неудобное время. Власти решили закрыть этот вопрос заранее.





Рекомендуем по теме:

Рельсовые автобусы будут курсировать между Северодвинском и Архангельском

Низкопольные автобусы появятся в Архангельске

В 2018 г в межмуниципальных автобусах Поморья внедрят безналичную оплату проезда

Власти Архангельской области планируют за 2021 год обновить пригородный железнодорожный транспорт

Новый вид общественного транспорта появится на улицах Череповца в 2023 г.

В 2019 г в Коми заменят устаревшие школьные автобусы


Проект Харьягинского СРП будет сохранять финансовую самодостаточность НАО до 2041 г.

Первый этап Кубка РФ по горнолыжному спорту начнется 1 декабря в Кировске

В Мурманске введут туристический налог

Организатор покушения на депутата приговорен 24 годам тюрьмы

Вологда рискует остаться без губернатора Г. Филимонова

В преддверии Нового года сыктывкарцам предлагают сделать подарок бездомным котам

В Карелии недобросовестным перевозчикам грозят штрафы до 100 тыс. руб.
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2024 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

https://arhpress.ru/medicine/6023-kak-otyskat-kazino-kotorye-realno-platyat.html

https://arhpress.ru/politics/4511-pochemu-vy-dolzhny-poprobovat-igrovye-avtomaty-na-smartfone.html

https://arhpress.ru/incidents/6528-osobennosti-igrovyh-avtomatov-ot-netent.html

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета