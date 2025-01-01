Газетчики предложили выбирать «Человека года» в Архангельске путем лайков

Журналисты издания «Архангельск — город воинской славы» хотят предложить горожанам выбрать человека года. В качестве кандидатов предлагают героев публикаций своей газеты, но по мнению многих это необъективно. Голосовать можно лайкая в соцсетях понравившийся вариант.



Среди номинантов ветераны, доктора, представители искусства знаменитые и неизвестные. В конце года принято выбирать лучших политиков, управленцев, но это все VIP-персоны, поэтому журналисты хотят в этот раз обратить внимание на обычных людей. Их руками создается счастье всех горожан.



Отдать свой лайк можно на странице издания в ВКонтакте. Там же можно выбрать кандидата на победу, прочитав о нем репортаж, статью, интервью. Что получит победитель, помимо самого большого количества отданных за него голосов, не сообщается.



Для голосования предлагаются 18 человек, среди которых мужчины, женщины, дети. Их фотографии собраны в отдельном альбоме. Нажав на каждую можно увидеть краткую информацию о человеке и лайкнуть снимок. Победит набравший больше всех лайков.