Газетчики предложили выбирать «Человека года» в Архангельске путем лайков

Архангельская область >> Общество >> 01.01.2025

Журналисты издания «Архангельск — город воинской славы» хотят предложить горожанам выбрать человека года. В качестве кандидатов предлагают героев публикаций своей газеты, но по мнению многих это необъективно. Голосовать можно лайкая в соцсетях понравившийся вариант.

Среди номинантов ветераны, доктора, представители искусства знаменитые и неизвестные. В конце года принято выбирать лучших политиков, управленцев, но это все VIP-персоны, поэтому журналисты хотят в этот раз обратить внимание на обычных людей. Их руками создается счастье всех горожан.

Отдать свой лайк можно на странице издания в ВКонтакте. Там же можно выбрать кандидата на победу, прочитав о нем репортаж, статью, интервью. Что получит победитель, помимо самого большого количества отданных за него голосов, не сообщается.

Для голосования предлагаются 18 человек, среди которых мужчины, женщины, дети. Их фотографии собраны в отдельном альбоме. Нажав на каждую можно увидеть краткую информацию о человеке и лайкнуть снимок. Победит набравший больше всех лайков.





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