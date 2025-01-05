Петрозаводск подготовил программу на новогодние праздники

Глава города И. Колыхматова рассказала о мероприятиях, подготовленных для горожан муниципальными учреждениями культуры, спорта.



На пл. Кирова ДК ежедневно организует программу с песнями, танцами, аниматорами, мастер-классами для детей. Здесь работает Рождественская ярмарка.



Если вы любите активности, стоит побывать на трассе «Фонтаны», в СК «Луми». Здесь по 3 раза в сутки проводятся массовые катания. Первое в 11:45, второе - в 15:15, последнее - в 19:00.



5, 6, 8 января можно поплавать в бассейне H2O с 11:00.



6 января пройдет первый забег «Карельской версты». Это соревнование уже стартовало и объединит большое количество спортсменов.

Библиотеки также откроют двери для ценителей спокойного отдыха. Сегодня они откроются после новогодних праздников. В библиотеках пройдут литературно-творческие уроки викторины, игры показы мультфильмов. Обещают подарки и сюрпризы.



8 января Петрозаводск посетит Дед Мороз, который приедет на поезде, встретится с детьми на железнодорожном вокзале. Попасть в передвижную резиденцию можно купив билет на сайте РЖД, но есть вагоны, в которые можно зайти и без билета.