В Архангельске открыта первая пешеходная переправа

Архангельская область >> Общество >> 09.01.2025

Несмотря на то, что зима приближается к своему экватору, в городе заработала только сейчас первая пешеходная переправа, поэтому на Хабарку буксиры больше не ходят.

Такой поздний запуск переправы связан с теплой зимой, особенно ее началом. Лед долго не достигал нужной толщины для безопасной переправы, и только к Рождеству ледовый покров достиг необходимой толщины - от 20 см. Теперь ее будут проверять несколько раз каждый день, чтобы убедиться, что меньше она не стала. Это важно, так как в противном случае по льду могут пойти трещины.

Сейчас установилась стабильная минусовая температура воздуха, поэтому прочности льда ничто не угрожает. Накануне грузоподъемность понтона на Бревенник составила 25 тонн, поэтому транспорт, отвечающий требованию грузоподъемности, может пользоваться понтонной переправой без опасения.

Но такая ситуация была не всегда. До Нового Года в регионе еще не было стабильно работающих переправ. Так, 29 декабря у Паленьги наблюдалась огромная пробка из машин, 30 декабря их было 200, аф ждать своей очереди приходилось по 12 часов. Такая ситуация была настолько непривычной, что пришлось вмешаться Следственному комитету.





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