В Сыктывкаре пройдет «Екатерининский бал»

Республика Коми >> Общество >> 15.01.2025


Бал состоится в знак благодарности императрице Екатерине II, которая присвоила звание города погосту Усть-Сысольск.

Масштабное празднование местечкового события запланировано на 5 февраля в Нацбиблиотеке Коми. Все желающие должны прийти в зал библиотеке к 18:00 в одежде, соответствующей установленному дресс-коду. На дамах должно быть длинное платье до пола, туфли на средней высоты каблуке, украшения, перчатки, прическа. Также допускается вечерний сепарат с длинной юбкой в пол.

Кавалерам следует надеть светлую рубашку, темные брюки, туфли и перчатки. Также допускается парадная военная форма или темные брюки и светлая рубашка. Военная форма разрешена с целью популяризации армии РФ среди молодежи, которая сейчас не горит желанием служить.

На балу еды не будет, но традиционно будут подавать сбитень по-усть-сысольски на основе северных ягод и меда.
1, 3, 4 февраля в 18:00 в ЦДК «Октябрь» будут проводиться уроки танцев перед балом. Приходить можно всем, а с собой брать сменную обувь.






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