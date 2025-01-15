В Сыктывкаре пройдет «Екатерининский бал»



Бал состоится в знак благодарности императрице Екатерине II, которая присвоила звание города погосту Усть-Сысольск.



Масштабное празднование местечкового события запланировано на 5 февраля в Нацбиблиотеке Коми. Все желающие должны прийти в зал библиотеке к 18:00 в одежде, соответствующей установленному дресс-коду. На дамах должно быть длинное платье до пола, туфли на средней высоты каблуке, украшения, перчатки, прическа. Также допускается вечерний сепарат с длинной юбкой в пол.



Кавалерам следует надеть светлую рубашку, темные брюки, туфли и перчатки. Также допускается парадная военная форма или темные брюки и светлая рубашка. Военная форма разрешена с целью популяризации армии РФ среди молодежи, которая сейчас не горит желанием служить.



На балу еды не будет, но традиционно будут подавать сбитень по-усть-сысольски на основе северных ягод и меда.

1, 3, 4 февраля в 18:00 в ЦДК «Октябрь» будут проводиться уроки танцев перед балом. Приходить можно всем, а с собой брать сменную обувь.





