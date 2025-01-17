В Карелии система фиксации нарушений ПДД помогла выписать штрафов на 440 млн руб.

Республика Карелия >> Общество >> 17.01.2025

В республике активно развивают систему фотовидеофиксации нарушений ПДД. Считается, что это должно улучшить положение на дорогах, хотя на деле штрафы не предотвращают нарушения, а лишь пополняют казну. Основная масса нарушителей ПДД повторяет свои нарушения по многу раз и штрафа их не пугают.

В 2024 г. по проекту «Безопасность дорожного движения» куплен стационарный комплекс для одновременной фиксации нарушения по 4-м полосам движения, 12 передвижных комплексов. Их устанавливают в основном на федеральных дорогах с интенсивном движением. Сейчас в регионе 161 комплекс (передвижных 90, стационарных - 71).

В 2024 г. с помощью автофиксации админнарушений ПДД было зафиксировано 763043. 700 ДТП касались несоответствия скоростного режима и нарушений правил обгона. Всего наложено 440 млн руб. в виде штрафов, 240 млн руб. и з которых уже взыскано.

Скептики уверены, что говорить о действенности штрафных санкций можно будет лишь в том случае, если их размеры возрастут. Сейчас повторные нарушения стали обыденным явлением.





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