Генеральный план Северодвинска претерпел изменения

Архангельская область >> Общество >> 25.01.2025


Новый генплан включает перечень объектов строительства и мероприятий на 2 десятилетия вперед. В него кроме города включены пос. Сопка, Белое Озеро, Палозеро, Неноксу, Зеленый Бор, Таборы, Солза, Волость, Сюзьма, ж. д. ст. Рикасиха.

Среди запланированных проектов 6 объектов отдыха и туризма, 9 - арт-пространств и культуры, 21 спортобъект и 36 организаций образовательной сферы. Запланировано и обновление транспортной инфраструктуры в виде 150 новых объектов. Будут построены новые улицы, реконструированы старые дороги, особенно между городом и селами.

Сейчас транспортная доступность с поселками оставляет желать лучшего. Дороги плохие, а осенне-зимний период становятся непроходимыми ни для общественного транспорта, ни для машин скорой помощи и пожарных. У сел на обновление дорог никогда нет денег, поэтому пришлось включить статью обновления в генплан города. Но радует это мало, поскольку многие просто до новых дорог не доживут - 20 лет - срок большой, и запланировать не значит выполнить.





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