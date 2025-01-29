В НАО стартовали опытно-исследовательские учения «Безопасная Арктика – 2025»

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 29.01.2025


29 - 31 января НАО проводит межведомственные учения «Безопасная Арктика». В округе отработают две вводные – устранение разлива нефти в резервуарном береговом парке «Варандейский терминал», а также ДТП с выбросом химикатов на трассе Нарьян-Мар – Усинск у п. Харьягинский.

В практике участвуют 40 единиц спецтехники и 130 человек. Это федеральные ресурсы, дислоцирующиеся в НАО, медики, поисково-спасательная служба, пожарно-спасательные группы договорной и частной пожарной охраны, а также силы Росгвардии, МВД, компании-недропользователи.

3 научных заведения (Академия противопожарной госслужбы, Всероссийский НИИ ГО и ЧС, Сибирская пожарно-спасательная академия) и профильные отделения центрального аппарата прислали своих представителей.

30 января запланировано проведение круглого стола на тему организации проведения аварийных и спасательных работ. На пл. Марад’сей будет открыта выставка пожарной техники, в ДК «Арктика» – спасательного оборудования. Учреждения образования (детсады, школы) проведут «Неделю безопасности».





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