В НАО стартовали опытно-исследовательские учения «Безопасная Арктика – 2025»



29 - 31 января НАО проводит межведомственные учения «Безопасная Арктика». В округе отработают две вводные – устранение разлива нефти в резервуарном береговом парке «Варандейский терминал», а также ДТП с выбросом химикатов на трассе Нарьян-Мар – Усинск у п. Харьягинский.



В практике участвуют 40 единиц спецтехники и 130 человек. Это федеральные ресурсы, дислоцирующиеся в НАО, медики, поисково-спасательная служба, пожарно-спасательные группы договорной и частной пожарной охраны, а также силы Росгвардии, МВД, компании-недропользователи.



3 научных заведения (Академия противопожарной госслужбы, Всероссийский НИИ ГО и ЧС, Сибирская пожарно-спасательная академия) и профильные отделения центрального аппарата прислали своих представителей.



30 января запланировано проведение круглого стола на тему организации проведения аварийных и спасательных работ. На пл. Марад’сей будет открыта выставка пожарной техники, в ДК «Арктика» – спасательного оборудования. Учреждения образования (детсады, школы) проведут «Неделю безопасности».

