В Архангельске планируют установить памятник Сталину

Архангельская область >> Общество >> 06.02.2025


Организация «Дети войны» с ветеранами труда предлагают к 80-летию Победы в ВОВ установить в городе памятник И. Сталину. Они считают, что Сталину страна обязана победой в этой войне, именно ее роль значительна в истории, поэтому с предложением увековечить его память к губернатору Архангельской области А. Цыбульскому.

Напомним, что в городе Сталин уже увековечен в виде бюста в музее мореходного института. До этого этот бюст находился у «Швейки». Активисты уверены, что его место на какой-нибудь более посещаемой площадке, в центре Архангельска. Это мнение спорное, и многие горожане с этим не согласны. Они не хотят видеть политического деятеля, который вызывает неоднозначные чувства у жителей страны, особенно у тех, чьи родственники были репрессированы, обвинены и сосланы в отдаленные районы без всяких причин и мн. др. Многие уверены, что Сталин виноват в том, что ВОв началась, хотя были способы ее избежать, а вместе с ней десятков миллионов убитых.

Тем не менее памятники диктатору установлены во многих регионах страны, в том числе с соседней Вологде. Причина - с личностью Сталина ассоциируется победа в ВОв.





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