«Smartavia» стал победителем конкурса «Серебряный лучник»

Архангельская область >> Общество >> 20.02.2025

Это проект одноименного авиаперевозчика. Он выиграл региональную премию в сфере развития общественных связей.

«Smartavia: ценности на высоте» стал номинантом в одной из 8 категорий — «Коммуникации: социальные и экопроекты». Он конкурировал с 83 другими участникам из СЗФО. Проект представляет собой подробный сценарий образования формы для пилотов, стюардов, персонала наземной службы авиакомпании. Новая форма - важная составляющая стратегии перевозчика. Она нацелена на создание для сотрудников и клиентов атмосферы комфортных эмоций на борту самолетов и при наземном обслуживании.

Авиакомпания впервые участвовали в конкурсе «Серебряный лучник», и сразу победила. Также проект отметили спецпризом от молодежного жюри, о чем рассказала глава отдела маркетинга «Smartavia» Ю. Тяжельникова.

Справка. «Серебряный лучник» - премия региональная. В 2025 г. она вручалась в 7-й раз. Генпартнер проекта - «Газпром». Помимо конкурсной программы есть деловая. В ее рамках в этом году состоялась дискуссия на тему коммуникаций в креативных индустриях.





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