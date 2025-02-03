Лидером Поморья по планам ремонта коммунальных объектов стал Мирный

Архангельская область в 2 ближайших года модернизирует в 13 муниципалитетах 25 объектов. По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» на нее выделят 1,6 млрд руб.



Муниципалитеты написали в министерство ЖКХ и ТЭК заявки на 29 мероприятий. Большая часть из них затрагивает капремонт систем водоотведения и водоснабжения.



6 объектов обновят в Мирном, 4 – в Вельске, 2 – в Мезени, 2 – в Котласе, 2 – в Няндоме, 1 – в Плесецке, 1 – пос. Двинской, 1 – в Шипицыно, 1– в Боброво, 1 – в Кизема, 1 – в Шангалы, 1 – в Холмогоры, 1 – в Карпогоры, 1 – в деревне Шипуновская.



Согласно итогу конкурса в этом году муниципалитеты получили 441,6 млн руб. на 16 объектов. Это далеко не все объекты коммунальной инфраструктуры, нуждающиеся в обновлении, но наиболее нуждающиеся в нем. Выбранные объекты давно превысили срок пользования, находятся в аварийном или сильно изношенном состоянии. Как видно из результатов конкурса, большинство таких объектов находятся в Мирном, где с момента образования города в 1966 г. ничего не менялось.