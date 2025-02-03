800 жителей НАО отдохнут в санаториях по бесплатным путёвкам «Мать и дитя»

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 04.03.2025

В округе получателей путевок «Мать и дитя» стало больше на 25%. Оздоровительная кампания стартует в ближайшую неделю, а первые отдыхающие поедут в Кабардино-Балкарию.

Если в прошлом году отправить на отдых удалось 670 детей в Анапу, то в этом году получится отправить 822 человека.

Сейчас в Анапу ехать невозможно, так как там режим ЧС, поэтому рассматриваются другие варианты, в том числе за границей (этот вариант маловероятен, так как россиян сейчас мало кто хочет принимать). Отдых в рамках путевок «Мать и дитя» доступен по октябрь. Договоры уже заключены на март - май с санаториями Кабардино-Балкарской Республики. Рассматриваются также варианты с Минеральными Водами и Ставропольским краем.

Воспитанники  центра «Наш дом» поедут в «Медцентр «Решма» в Ивановской области. Они едут в 2 этапа. Сначала в Ивановскую обл., потом на Черное море. Но в 2025 г. второй этап пройдет в Московской обл.

До середины мая принимаются заявки на путевки для детей, находящихся в сложных жизненных условиях. Таких путевок в  этом году 108, а локации для отдыха выберут по итогам тендеров.





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