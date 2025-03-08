Петрозаводск занял 73-е место в рейтинге российских городов по масштабам строительства жилья

Республика Карелия >> Общество >> 08.03.2025

Петрозаводск с каждым годом строит больше жилья, но опускается в рейтинге по масштабам строительства от «РИА Новости». По итогам 2024 г. он стал 73-м, хотя годом ранее был на 3 позиции выше.

Рейтинг составляется на базе данных ЕИС жилстроительства ДОМ.РФ с учетом официальной статистики о численности населения. Также учитывается площадь жилья на стадии строительства на душу населения. Всего рассматриваются 100 крупных городов.

Снижение позиции никак не повлияло на площадь жилья на человека. Она увеличилась до 0,64 кв. м. с 0,57.

В лидерах рейтинга Краснодар, (4,27), Тюмень (4,18), Владивосток (4,04). Первый с конца Комсомольске-на-Амуре (0,01).

2024 г. для страны стал более менее успешным на строительном рынке. Построено 107,8 млн квадратов жилья, а это менее итога 2023 г. на 2,4%.

В самой Карелии строительство уменьшилось на 40%, а 93,5% домов были жилыми. В прошлом году построили 2211 жилдомов на 4475 квартир совокупной площадью 333,9 тыс. квадратов.





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