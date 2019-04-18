Учащиеся вологодского колледжа помогают бороться с наркограффити

Вологодская область >> Общество >> 30.03.2025

В декабре 2024 г. студенческий патруль «Вологодского аграрно-экономического колледжа» вышел на улицы города. В нем 8 добровольцев. Это только совершеннолетние студенты. Их цель - находить и уничтожать наркограффити.

Сейчас патруль работает 2 раза в неделю, а о результатах рейдов сообщает правоохранительным органам.

Недавно участники патруля встречались с представителем отдела контроля за незаконным оборотом наркотиков. Ребятам рассказали, как нужно действовать по время рейда, как пресекать наркоторговлю.

С начала года студпатруль выявил 5 случаев распространения нарконадписей в районе общежития аграрно-экономического колледжа.
Также с наркограффити борются и дружинники из «Муниципальной стражи», работающие с полицейскими из отдела контроля за оборотом наркотиков «Вологда».

Напомним, что бороться с наркотиками могут все желающие, в частности направлять информацию о закладках наркотиков или сайтах, где торгуют запрещенные веществами в чат-бот Telegram «СТОП наркотики 35». Здесь принимают информацию 24/7. Можно присылать снимки, геолокацию.









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