В Мурманске обновят 9 участков дорог в 2025 г.



В текущем году город отремонтирует 9 участков дорог. С 2019 г. в Мурманске благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и помощи из федеральной казны привели в порядок 153 участка дорог.



Среди дорог, подлежащих ремонту в 2025 г. проезд Нагорный и пр. Кольский в Первомайском админокруге, ул. Старостина, Полярные Зори, проезд Связи в Октябрьском, проезд Героев-североморцев, ул. Свердлова, Верхне-Ростинское шоссе и пр. Героев-североморцев в Ленинском. Напомним, что речь идет не о всей протяженности дороги, а только о некоторых их отрезках.



Работы должны начаться в мае, когда наступит стабильная благоприятная погода. Подрядчик уже определен, как и сроки сдачи работ, о которых пока не сообщается. Скорее всего, ремонт придется закончить до середин осени. Если целевые деньги не будут потрачены в срок, их отзовут.



Но это далеко не все дороги города, нуждающиеся в ремонте. Для обновления в этом году выбраны дороги с самым большим трафиком и дороги, которые находятся в плачевном состоянии уже много лет и ремонт которых давно не проводился.