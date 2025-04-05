В Мурманске обновят 9 участков дорог в 2025 г.

Мурманская область >> Общество >> 05.04.2025


В текущем году город отремонтирует 9 участков дорог. С 2019 г. в Мурманске благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и помощи из федеральной казны привели в порядок 153 участка дорог.

Среди дорог, подлежащих ремонту в 2025 г. проезд Нагорный и пр. Кольский в Первомайском админокруге, ул. Старостина, Полярные Зори, проезд Связи в Октябрьском, проезд Героев-североморцев, ул. Свердлова, Верхне-Ростинское шоссе и пр. Героев-североморцев в Ленинском. Напомним, что речь идет не о всей протяженности дороги, а только о некоторых их отрезках.

Работы должны начаться в мае, когда наступит стабильная благоприятная погода. Подрядчик уже определен, как и сроки сдачи работ, о которых пока не сообщается. Скорее всего, ремонт придется закончить до середин осени. Если целевые деньги не будут потрачены в срок, их отзовут.

Но это далеко не все дороги города, нуждающиеся в ремонте. Для обновления в этом году выбраны дороги с самым большим трафиком и дороги, которые находятся в плачевном состоянии уже много лет и ремонт которых давно не проводился.





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