В Поморье в этом году родились 1605 детей

Архангельская область >> Общество >> 07.04.2025

С начала 2025 г. по март в Архангельской области появились на свет 772 девочки и 833 мальчика, в том числе 21 двойня.
Глава ЗАГС АО И. Андреечева рассказала, что чаще всего мальчиков называли Мишами (43), Артемами (39), Максимами (36), Александрами (34), Димами (33). Среди девочек больше всего было Софий (40), Викторий (33), Ев (33), Алис (28), Варь (27).

Самыми редкими именами можно назвать у мальчиков Феликс, Афоня, Дин, Персей и Евсей, у девочек — Забава, Аделаида, Клава, Маруся, Серафима. За многие из этих имен подросшие дети явно не скажут спасибо родителям, решившим осчастливить новорожденных необычным именем.

Чаще всего малыши появились на свет у мам 28 - 33 лет и пап 32 - 37 лет. Самый крупный ребенок весил 5 кг 40 гр.
665 детей родители регистрировали онлайн на портале «Госуслуги» в сервисе «Рождение ребенка». С помощью этой услуги можно удобно,, быстро. и не выходя из дома оформить документы на ребенка.

Напомним, что сервисов внедрен по нацпроекту «Экономика данных, цифровая трансформация государства». Он призван повысить доступность и качество любых услуг, предоставляемых регионом, муниципалитетом, государством.







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