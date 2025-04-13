Общественная зона Городецкого попала в реестр лучших практик Минстроя

Среди лучших проектов благоустройства страны теперь и достояние Ненецкого округа. Оно вошло в топ-50 практик благоустройства среди 22 субъектов РФ. Все реализованы в течение 2024 г. по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».



Минстрой получил из 85 регионов более 400 заявок, из которых было отобрано 50 лучших для федерального реестра. Комиссия оценивала влияние на городскую среду, востребованность, экономический и соцэффекты, качество реализации.



НАО включил в заявку проект благоустройства дворов на ул. 60-летия СССР и им. Ленина. Объекты были сданы осенью прошлого года. Именно эта территория была выбрана горожанами для благоустройства. Там сделали сквер, обустроили проезды, выделили место под стоянку, сделали зону отдыха, площадку для занятий спортом и игровую для детей. В городе появилась точка притяжения с пешеходной зоной.



Эта общественная территория стала не первой, вошедшей в реестр Минстроя. В 2019 г. в него попал берег Городецкой курьи, в следующем – детская площадка у Центра занятости, в 2022 г. – игровая зона у детсада «Радуга».

