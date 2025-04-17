Предприятия Мурманска обязали закрепить рабочие места за осужденными
В столице Заполярья места для осужденных предоставляют 24 предприятия, за осужденными к обязательным работам - 4. Список предприятия утвержден и подписан горадминистрацией.
Среди организаций, которые должны брать на работу осужденных: УК, "Ситиматик", "Управление дорожного хозяйства", "Мурманэнергосбыт", кладбище, разные ИП.
Если человек осужден на обязательные работы, отбывать наказание может в "Управлении дорожного хозяйства", "Центре содержания животных", "Мурманской УК", "Мурманских парках и скверах". Осужденным не доверят какие-либо серьезные работы, требующие опыта и квалификации. В основном это будет физический труд, не самый чистый и легкий: уборка территорий, озеленение, копание, обрезка деревьев, очистка дорог, погрузочно-разгрузочные работы.
Распределение на работу - это попытка сделать пребывания заключенных полезным для общества. Вместо того, чтобы сидеть в камере и проедать бюджетные деньги, они смогут приносить пользу обществу, и даже немного зарабатывать. Кроме того, это даст возможность получить определенные навыки и после срока устроиться на работу.
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