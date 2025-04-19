В мае в НАО введут временное ограничение на движение большегрузов по автодорогам
По распоряжению Депстроя 1 - 31 мая в округе введут ограничение движения транспорта, чьи осевые массы больше 3,5 т на ось, по дорогам регионального/межмуниципального значения, в частности, Нарьян-Мар – Усинск, подъезды к п. Харьягинский, п. Красное.
Ограничения временные, не распространяется на автобусы, перевозку топлива, продуктов, лекарства, семян, животных и кормов для них, удобрений, почтовых грузов, транспорта для предотвращения/ликвидации бедствий, и мн. др.
Главам компаний, предприятий, физлицам рекомендуют заранее обеспечить запасы ресурсов в нужных для бесперебойной работы объемах и с учетом ограничения.
Напомним, что подобные ограничения движения транспорта не новость. Они каждый год вводятся в весенний период, когда создаются самые неблагоприятные климатические условия. Ограничения призваны сохранить целостность дорог, а также отремонтировать их после зимы если в этом есть необходимость. Если делать ремонт без ограничений, большегрузы сведут на нет всю работу.
Рекомендуем по теме:
Глава «ЭкоИнтегратора» объяснил депутатам Архангельска важность проблемы неучтенных контейнерных площадок
20 тыс. руб. к 80-летию Победы в ВОв выплатят в Вологодской области
Каждый девятый трудящийся Коми назвает достойной зарплату свыше 200 тыс. руб.
Учащиеся вологодского колледжа помогают бороться с наркограффити
766 млн руб. направят на поддержку сельхозтоваропроизводителей и субъектов торговли НАО в 2025 г.
Недавно построенная ротонда за 76 млн руб. начала рассыпаться в Петрозаводске
Начался прием заявок на премию «Новая философия воспитания» в НАО