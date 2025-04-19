В мае в НАО введут временное ограничение на движение большегрузов по автодорогам

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 19.04.2025

По распоряжению Депстроя 1 - 31 мая в округе введут ограничение движения транспорта, чьи осевые массы больше 3,5 т на ось, по дорогам регионального/межмуниципального значения, в частности, Нарьян-Мар – Усинск, подъезды к п. Харьягинский, п. Красное.

Ограничения временные, не распространяется на автобусы, перевозку топлива, продуктов, лекарства, семян, животных и кормов для них, удобрений, почтовых грузов, транспорта для предотвращения/ликвидации бедствий, и мн. др.

Главам компаний, предприятий, физлицам рекомендуют заранее обеспечить запасы ресурсов в нужных для бесперебойной работы объемах и с учетом ограничения.

Напомним, что подобные ограничения движения транспорта не новость. Они каждый год вводятся в весенний период, когда создаются самые неблагоприятные климатические условия. Ограничения призваны сохранить целостность дорог, а также отремонтировать их после зимы если в этом есть необходимость. Если делать ремонт без ограничений, большегрузы сведут на нет всю работу.





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