В Карелии подписано соглашение о духовной поддержке заключенных

Республика Карелия >> Общество >> 29.04.2025

Церковь и представители общественности решили совместными силами помочь заключенным не терять веру и иметь возможность духовного выбора.

Общественная палата Карелия с 3 епархиями (Петрозаводской и Карельской митрополии, Кемской и Костомукшской) будут сотрудничать в этом направлении. Будет налажена работа, направленная на поддержание прав заключенного на свободу вероисповедания.

Под соглашением поставили подписи митрополит Карельский и Петрозаводский Константин, епископ Кемский и Костомукшский Борис, председатель Общественной палаты В. Катаров.

Среди планов проведение богослужений, духовных бесед, индивидуальная работа с заключенными. Все люди, независимо от совершенных ошибок и прошлого, являются носителями образа Божия, поэтому священнослужители обязаны помогать им получить или восстановить духовные ориентиры, тем самым меняя жизнь к лучшему.

В этом соглашении удивляет только одно: почему этой работой власти озаботились только сейчас? Духовная практика всегда считалась частью перевоспитания в местах лишения свободы, во всяком случае в цивилизованных странах, заинтересованных в том, чтобы отбывающий срок человек никогда больше не вернулся в тюрьму.





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