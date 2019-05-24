В Карелии подписано соглашение о духовной поддержке заключенных
Церковь и представители общественности решили совместными силами помочь заключенным не терять веру и иметь возможность духовного выбора.
Общественная палата Карелия с 3 епархиями (Петрозаводской и Карельской митрополии, Кемской и Костомукшской) будут сотрудничать в этом направлении. Будет налажена работа, направленная на поддержание прав заключенного на свободу вероисповедания.
Под соглашением поставили подписи митрополит Карельский и Петрозаводский Константин, епископ Кемский и Костомукшский Борис, председатель Общественной палаты В. Катаров.
Среди планов проведение богослужений, духовных бесед, индивидуальная работа с заключенными. Все люди, независимо от совершенных ошибок и прошлого, являются носителями образа Божия, поэтому священнослужители обязаны помогать им получить или восстановить духовные ориентиры, тем самым меняя жизнь к лучшему.
В этом соглашении удивляет только одно: почему этой работой власти озаботились только сейчас? Духовная практика всегда считалась частью перевоспитания в местах лишения свободы, во всяком случае в цивилизованных странах, заинтересованных в том, чтобы отбывающий срок человек никогда больше не вернулся в тюрьму.
Рекомендуем по теме:
Учащиеся вологодского колледжа помогают бороться с наркограффити
Недавно построенная ротонда за 76 млн руб. начала рассыпаться в Петрозаводске
Начался прием заявок на премию «Новая философия воспитания» в НАО
В Мурманске обновят 9 участков дорог в 2025 г.
6 мая начнут формировать группы в вологодских детсадах
В Поморье в этом году родились 1605 детей
Подрядчик не признает вины в размытых дорожках петрозаводского парка Беличий остров