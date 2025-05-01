4 «Победы» проедут путь от Мурманска до Монголии

Мурманская область >> Общество >> 01.05.2025

В Мурманске стартовала медиаэкспедиция «Победа в наших сердцах». Церемония отправки состоялась у мемориала Защитникам Советского Заполярья. На нее пригласили кадетов, юнармейцев, школьников, студентов.

Участники пробега будут на пути делать остановки, принимать участие в торжествах по случаю юбилея Победы. Первой остановкой стал Центр патриотического воспитания в том же Мурманске. Члены экспедиции встретились с молодежью.

В этом году колонну автомобилей «Победа» трудно назвать таковой, так как в мероприятии участвуют всего 4 машины. Как для юбилейной даты, это мало. Этим автомобилям предстоит проехать 9 тыс. км, что весьма сложно, учитывая качество российских дорог и старость машин. Дорога пройдет через города воинской и трудовой славы РФ и Белоруссии.

Закончится автопробег на монгольской р. Халхин-Гол, что символично, потому что именно здесь в 1939 г. советские войска вместе с монгольскими давали отпор японским агрессорам.

Напомним, что патриотическая акция проходит ежегодно с 2013 г. и организуется общественниками Свердловской обл. и Ханты-Мансийского АО.





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