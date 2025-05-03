В ненецком с. Несь билайн запустил базовую станцию 4G

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 03.05.2025

Вице-губернатор НАО А. Лебедев сообщил, что теперь Несь оснащена качественной связью и интернетом.

Некоторые жители села заранее купили сим-карты Билайн, и уже несколько дней имеют возможность смотреть видео и изучать соцсети. Сеть доступна во всех уголках Неси, в том числе самых отдаленных. Сигнал хороший, скорость позволяет смотреть видео без зависаний. Но главное - теперь селяне могут общаться с родственниками и друзьями из других регионов, что ранее было проблематично.

Напомним, что в НАО во многих населенных пунктах до сих пор нет мобильного интернета, и в Неси его тоже не было. Теперь он появился, поэтому самолетом в село завезли первые 300 симок. Это огромный шаг в развитии мобильной связи на Канине. Пока канал небольшой, идет проработка техрешения для расширения.

Вышку со станцией установили на возвышенности, именно это позволило распространить связь во все уголки села.

В НАО продолжается работа по решению проблемы цифрового неравенства. В рамках федерального проекта качественной мобильной сетью обеспечивают поселки с количеством жителей 100 - 1000.

Достигнута договоренность со стратегическим партнером (МТС) по введению 4G в п. Хорей-Вер в 2025 г. Летом завезут технику.











Рекомендуем по теме:

В НАО прокладывают наземный канал связи с отдаленными поселками

Северный завоз в НАО проходит по графику

Жителям Архангельской области доступно 10 бесплатных цифровых каналов

В Карелии начинает работу программа по увеличению доступа к скоростному интернету

Ненецкий округ отключился от аналогового вещания

В Неси построят детский сад на 70 человек


Подрядчик не признает вины в размытых дорожках петрозаводского парка Беличий остров

В Мурманске обновят 9 участков дорог в 2025 г.

6 мая начнут формировать группы в вологодских детсадах

В Поморье в этом году родились 1605 детей

Общественная зона Городецкого попала в реестр лучших практик Минстроя

В Коми в 3 раза вырос интерес к обучению вождению

Предприятия Мурманска обязали закрепить рабочие места за осужденными
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2025 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

https://arhpress.ru/medicine/6023-kak-otyskat-kazino-kotorye-realno-platyat.html

https://arhpress.ru/politics/4511-pochemu-vy-dolzhny-poprobovat-igrovye-avtomaty-na-smartfone.html

https://arhpress.ru/incidents/6528-osobennosti-igrovyh-avtomatov-ot-netent.html

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета