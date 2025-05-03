В ненецком с. Несь билайн запустил базовую станцию 4G

Вице-губернатор НАО А. Лебедев сообщил, что теперь Несь оснащена качественной связью и интернетом.



Некоторые жители села заранее купили сим-карты Билайн, и уже несколько дней имеют возможность смотреть видео и изучать соцсети. Сеть доступна во всех уголках Неси, в том числе самых отдаленных. Сигнал хороший, скорость позволяет смотреть видео без зависаний. Но главное - теперь селяне могут общаться с родственниками и друзьями из других регионов, что ранее было проблематично.



Напомним, что в НАО во многих населенных пунктах до сих пор нет мобильного интернета, и в Неси его тоже не было. Теперь он появился, поэтому самолетом в село завезли первые 300 симок. Это огромный шаг в развитии мобильной связи на Канине. Пока канал небольшой, идет проработка техрешения для расширения.



Вышку со станцией установили на возвышенности, именно это позволило распространить связь во все уголки села.



В НАО продолжается работа по решению проблемы цифрового неравенства. В рамках федерального проекта качественной мобильной сетью обеспечивают поселки с количеством жителей 100 - 1000.



Достигнута договоренность со стратегическим партнером (МТС) по введению 4G в п. Хорей-Вер в 2025 г. Летом завезут технику.















