В НАО проголосовали за объекты благоустройства 1437 жителей

Жители региона приняли участие во Всероссийском рейтинговом голосовании, в том числе за проект благоустройства зоны между ул. Хатанзейского и ул. Выучейского. Почему этот проект попал в голосование?



Он предусматривает обустройство локации. Сюда входят автобусная остановка, памятник 500-летию Пустозерска, пространство для спокойного времяпровождения, прогулок. Нужно обустроить тропиночно-дорожную сеть, установить скамейки, урны, сделать озеленение, провести уличное освещение и разместить по всей локации деревянные лавочки и современные скамейки из светопрозрачного пластика.



Зона рядом с Морским портом считается исторической, потому что здесь расположены памятник Нарьян-Марским портовикам, памятник буксиру «Комсомолец», остановочный павильон, училище. Благоустройство локации повысит качество городской среды и станет точкой притяжения горожан и туристов. Особое внимание уделят прогулочной зоне, поскольку в городе с такими площадками проблема.



Напомним, что проголосовать за объекты благоустройства можно до 12 июня на сайте проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В Ненецком округе отдать голос можно за один из 6 объектов, и только 3 из них, набравшие больше голосов, благоустроят в 2027 г.