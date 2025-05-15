В НАО проголосовали за объекты благоустройства 1437 жителей

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 15.05.2025

Жители региона приняли участие во Всероссийском рейтинговом голосовании, в том числе за проект благоустройства зоны между ул. Хатанзейского и ул. Выучейского. Почему этот проект попал в голосование?

Он предусматривает обустройство локации. Сюда входят автобусная остановка, памятник 500-летию Пустозерска, пространство для спокойного времяпровождения, прогулок. Нужно обустроить тропиночно-дорожную сеть, установить скамейки, урны, сделать озеленение, провести уличное освещение и разместить по всей локации деревянные лавочки и современные скамейки из светопрозрачного пластика.

Зона рядом с Морским портом считается исторической, потому что здесь расположены памятник Нарьян-Марским портовикам, памятник буксиру «Комсомолец», остановочный павильон, училище. Благоустройство локации повысит качество городской среды и станет точкой притяжения горожан и туристов. Особое внимание уделят прогулочной зоне, поскольку в городе с такими площадками проблема.

Напомним, что проголосовать за объекты благоустройства можно до 12 июня на сайте проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В Ненецком округе отдать голос можно за один из 6 объектов, и только 3 из них, набравшие больше голосов, благоустроят в 2027 г.





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