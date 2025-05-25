В Петрозаводске убрали православные надписи в ротонде

На петрозаводской ротонде уже давно появились незаконные надписи, которые уродовали колонны сооружения. Самое интересное, что эти надписи по смыслу ничего плохого не содержали. Это были православные обращения в Богу, которые в любом другом месте были бы уместны.



На колоннах были написаны прошения об исцелении. Кто их написал, неизвестно, но он явно не желал ничего плохого. Только непонятно, почему он решил попросить об исцелении в таком месте, которое никакого отношения к Богу не имеет. Это не стены храма, не сакральные места, а просто точка притяжения горожан и туристов. Кстати, традиционно к ротонде приезжают ради фотосессии молодожены, и надписи существенно портили их свадебные фотографии. Фотографов часто просили заретушировать их, чтобы не портили память о торжественном дне.



Администрация Петрозаводска поступила как минимум смешно, заявив, что надписи на колоннах не разрешала, как будто те, кто их делают таким способом просят разрешения. Несмотря на то, что надписи были нанесены красивыми золотыми буквами, их все равно убрали. Горожан это позабавило, учитывая что у Ильинской церкви власти уже год не могут найти сил и времени, чтобы разобрать свалку из бетонных плит.