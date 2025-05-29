Депутаты Мурманской облдумы выступили за запрет на продажу алкоголя еще на несколько дней

Мурманская область >> Общество >> 29.05.2025


Купить спиртное нельзя будет во время фестиваля «Арктический берег», а также 11 сентября, когда отмечается День трезвости.

Депутаты облдумы поддержали идею введения еще 2-х дней для запрета продажи алкоголя. Население согласно с тем, что в День трезвости продавать алкоголь, а тем более его распивать не логично. Но прикрыть продажу спиртного в день фестиваля не совсем правильно. На фестивалях люди отдыхают, а когда, как не во время отдыха и релакса можно позволить себе лишнего.

Насколько же нужно не верить в собственных жителей, чтобы пойти на такие радикальные меры?
Инициатива ввести дополнительные ограничения на реализацию спиртных напитков была предложена еще в марте, как будто депутатам больше нечем было заняться и более серьезных проблем у региона нет. Этот момент показывает, насколько депутаты далеки от народа и вместо работы пускают пыль в глаза населения, имитируя бурную деятельность и давая пищу для разговоров.

Депутаты утверждают, что запрет призван снизить уровень алкоголизации населения, создать безопасную атмосферу для детей, сохранить порядок в общественных местах.





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