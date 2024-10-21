В Архангельской области откроют клубы «Устойчивая семья»

Архангельская область >> Общество >> 31.05.2025

В регионе стартует профилактический проект социального сиротства, в котором поддержат родителей в кризисных ситуациях.

В Архангельске состоялась встреча психологов 22 районов АО. Они решили, что первым шагом к формированию сообщества специалистов для помощи семей, оказавшихся на грани лишения родительских прав, станут клубы.

Их откроют при поддержке методического центра «Азбука семьи», по программе «Вызов», которую инициировала М. Львова-Белова, уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ.

Клубы с названием «Устойчивая семья» есть в 14 регионах России. В АО психологи пройдут курсы подготовки в этом году, получат статус руководителей клубов, после чего смогут помогать родителями по месту жительства.

Психологи будут работать по методике на базе социально-психологических тренингов, терапии. Они рассчитаны на постепенную работу с родителями, 2 - 3 года. Эта методика прошла научную экспертизу и была рекомендована для применения в работе по всей стране.

Задача программы — расширить клубы по всей Архангельской области. Психологи базовых центров «Скворушка» и «Солнышко» уже прошли подготовку. Самые подготовленные пройдут допобучение, будут тренерами по подготовке новых участников. Так, в АО появится собственная школа подготовки лидеров для клубов и независимая система расширения практики.





Рекомендуем по теме:

Супруги Марковы из НАО одержали победу в конкурсе «Семья года – 2024»

В Заполярье к сентябрю обустроят пространства «СОПКИ.СЕМЬЯ»

В НАО завершается прием заявок на участие в конкурсе "Семья года"

К. Зайцев снимется в Архангельске в новом фильме

Вологодский клуб "Счастливая семья" выиграл гран-при конкурса клубов молодых семей

Школа приемных родителей проведет курсы в Ненецком центре развития образования


В Петрозаводске дали разъяснения относительно разницы между пробиотиками и пребиотиками

В Архангельске распустили мини-футбольный клуб «Поморье»

В Мурманском морском торговом порту замедлилось падение грузооборота

На Вологодчине в 10 раз сократилось количество абортов

В Коми готовятся к ЕГЭ-2025

В НАО проголосовали за объекты благоустройства 1437 жителей

Сотрудника учцентра порта Мурманска обвинили в 13 коррупционных преступлениях
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2025 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

https://arhpress.ru/medicine/6023-kak-otyskat-kazino-kotorye-realno-platyat.html

https://arhpress.ru/politics/4511-pochemu-vy-dolzhny-poprobovat-igrovye-avtomaty-na-smartfone.html

https://arhpress.ru/incidents/6528-osobennosti-igrovyh-avtomatov-ot-netent.html

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета