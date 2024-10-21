В Архангельской области откроют клубы «Устойчивая семья»

В регионе стартует профилактический проект социального сиротства, в котором поддержат родителей в кризисных ситуациях.



В Архангельске состоялась встреча психологов 22 районов АО. Они решили, что первым шагом к формированию сообщества специалистов для помощи семей, оказавшихся на грани лишения родительских прав, станут клубы.



Их откроют при поддержке методического центра «Азбука семьи», по программе «Вызов», которую инициировала М. Львова-Белова, уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ.



Клубы с названием «Устойчивая семья» есть в 14 регионах России. В АО психологи пройдут курсы подготовки в этом году, получат статус руководителей клубов, после чего смогут помогать родителями по месту жительства.



Психологи будут работать по методике на базе социально-психологических тренингов, терапии. Они рассчитаны на постепенную работу с родителями, 2 - 3 года. Эта методика прошла научную экспертизу и была рекомендована для применения в работе по всей стране.



Задача программы — расширить клубы по всей Архангельской области. Психологи базовых центров «Скворушка» и «Солнышко» уже прошли подготовку. Самые подготовленные пройдут допобучение, будут тренерами по подготовке новых участников. Так, в АО появится собственная школа подготовки лидеров для клубов и независимая система расширения практики.



