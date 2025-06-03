Завершилось обустройство временного проезда в районе моста через Лиственничную

После снижения уровня воды рабочие смогли приступить к восстановительным работам подъездной дороги к п. Красное у переправы через р. Лиственничную.



Специалисты из Нарьян-Мардорремстроя начали работу еще 30 мая и закончили только сейчас. Еще один отрезок дороги размыло у р. Верхний Хундюг. Его тоже нужно восстановить. Сначала проводится подготовительная работа: очищают участок от грязи, мусора, камней, деревьев, льда. Далее на очищенный и высушенный грунт помещают все необходимые слои, чтобы покрытие было прочным и ровным.



Оба участка были разрушены на пути из Нарьян-Мара в Красное грунтовыми водами. Это серьезно осложнило работу транспортным компаниям, как пассажирским, так и грузовым. Сейчас пассажиров перевозит силами Северной транспортной компании.



Напомним, что с проблемой размывания дорог в НАО сталкиваются ежегодно, только степень повреждений трасс и их количество меняется в зависимости от степени половодья. В 2025 г. ситуация не критична, но неприятностей доставила не мало. Специалисты считают, что худшее уже позади, если не случится какой-нибудь природный катаклизм - сильные дожди.

