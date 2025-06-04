20 новых автобусов для города приобретут в Вологде

Вологодская область >> Общество >> 04.06.2025

Вологде давно нужен новый общественный транспорт, поскольку старый и физически, и морально устарел. Объявленный конкурс на закупку 20 автобусов уже стартовал. На деньги инфраструктурного бюджетного кредита будут куплены новые автобусы, а выплачивать кредит придется облбюджету. Начальная стоимость тендера 368,5 млн руб.

На маршруты общественного транспорта Вологды запустят «гармошки» особо большого класса. Раньше таких здесь не было. Они рассчитаны на 50 сидячих мест. Всего в такой автобус смогут поместиться 155 пассажиров. Планируется покупка 2-х таких автобусов и 18 на 95 человек. Самые вместительные модели будут курсировать по маршрутам в часы пик, когда люди едут на работу или возвращаются домой.

Весь новый транспорт должен быть низкопольным и адаптированным для маломобильных пассажиров, иметь коробку-автомат, бортовой компьютер, спутниковую навигацию, видеокамеры, электронные табло, отопление, кондиционер.

До 1 июля контракт на покупку планируется заключить. Автобусы приедут в Вологду в 2025 г. и отправятся на маршруты ПАТП-1. Первая партия уже в городе - 7 автобусов со средней вместимостью за 101,6 млн руб. В настоящий момент новый транспорт оформляют и проверяют.





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