Петрозаводский благотворительный фонд «Рекс» приостановил деятельность

Сбор денег объявили зоозащитники для закрытия долгов организации перед ветслужбами.

Благотворительный фонд помогал беспризорным животным, а теперь его судьба неизвестна, поскольку пришлось приостановить работу по причине финансовых проблем.



Под опекой организации 100 котов и собак, что требует минимум 500 тыс. руб. ежемесячно на питание, проживание, медуслуги. Но на данный момент эта сумма для волонтеров неподъемная, а жители Карелии не спешат помогать нуждающимся.



Особо остро встал вопрос с погашением задолженности перед ветеринарными клиниками. За 3 последние недели фонду удалось привлечь 280 тыс. руб., а нужно 872 тыс. Где взять недостающие 592 тыс., не понятно.



Волонтеры обращаются к жителям республики с необычной просьбой - собрать 2 тыс. неравнодушных граждан, которые способны помочь 296 руб. для погашения задолженности фонда. Для одного человека эта сумма незначительна.



На такое предложение люди стали активно откликаться и уже собрали 533 тыс. руб. С миру по нитке, и нужную сумму удастся собрать, помочь и фонду, и бездомным животным.