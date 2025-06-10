В НАО МТС запускает проект развития связи в селах

И.о. губернатора Ненецкого округа И. Гехт встретилась с представителями МТС и сообщила, что от сельских жителей поступает много заявок на улучшение качества связи, интернета. Постоянная устойчивая связь стала необходимостью не только для общения с близкими, но и для развития медицины, организации процесса обучения школьников, студентов. Нормального интернета во многих селах нет, и это в век цифровизации! Сейчас представить себе населенный пункт без интернета и связи, это все равно что квартиру без воды и туалета. Но и то и другое в ненецких селах имеется. Гордиться тут нечем.



Гехт считает, что благодаря проекту нужно запустить связь в 11 селах Заполярного района. Сейчас там вообще связи нет. Необходимо в первую очередь обеспечить ее там, где ее нет, потом там, где она плохая. Специалисты разработают несколько вариантов решений, которые внедрят в кратчайшие сроки.



Напомним, что постепенно отдаленные поселки округа обрастают необходимой инфраструктурой для интернета и связи, но это процесс медленный даже для такого небольшого региона как НАО.









