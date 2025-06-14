В Коле появятся игровой городок с амфитеатром

Мурманская область >> Общество >> 14.06.2025

На Поморской набережной убирают саженцы ивы, которые так и не прижились из-за сурового климата. Их заменят более устойчивые к холодам деревья. Пока озеленители экспериментируют и смотрят, какие деревья приживутся, липы или каштаны, хотя каштан не растет в северных широтах. Такое решение многие горожане связывают с попыткой отмывания денег, потому что ловкие такие эксперименты не поддаются. Зачем сажать деревья, не произрастающие в Мурманской области?

Второй этап благоустройства набережной включает возведение новых объектов. На берегу р. Туломы построят амфитеатр с лестницей на смотровую площадку, вход в грот с барельефом преподобного Феодорита Кольского. Для детей появится игровой городок в саамском стиле, качели, музыкальная скульптура, прогулочная дорожка с беседками. Планируется дополнительное озеленение и обустройство новых смотровых площадок.

Напомним, что в 2024 г. Кола выиграла конкурс проектов комфортной городской среды, получив денежную поддержку от федерации на реализацию. Поморская набережная является любимой локацией для прогулок для горожан и гостей города.





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