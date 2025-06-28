В НАО северный завоз выполнен на 41%

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 28.06.2025

На данный момент энергоресурсы в 100-процентном объеме поступили в 6 поселений – Коткино, Хорей-Вер, Шойну, Щелино, Харуту, Тошвиску. В Великовисочном, Неси, Пылемце, Лабожском полностью разгружены дрова и уголь. Несь получила 645 куб/м из 1155. 100% брикетов завезены в Пылемец, Великовисочное, Лабожское. Также в Пылемц и Лабожское завезены дрова, а в Лабожское - дизельное топливо.

Доставка топлива проводится, пока для этого сложились подходящие погодные условия. 8 апреля «Севержилкомсервис» Заполярного района заключил договор с компанией «Вертикаль» на доставку в населенные пункты энергоресурсов. Всего завоз предполагает поставку угля 20 тыс. тонн, дров 7,3 тыс. куб./м, дизтоплива 10,8 тонн, бензина 54 тонны, смазки и масел 79 тонн, топливных брикетов 836 тонн.

Поставка осуществляется по графику, и пока заказ выполнен более чем на 40%. Завершить его планируют до конца лета.

Благодаря северному заводу в зимний период отдаленные города и села будут полностью обеспечены топливом, а значит, теплом.





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