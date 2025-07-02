8 июля в Коми распишут 50 пар

Республика Коми >> Общество >> 02.07.2025

В этот день отмечается День семьи, любви и верности, и многие пары хотят сыграть свадьбу именно в этот символический день. Всего в Коми таких желающих 50 пар.

ЗАГС Сыктывкара, Сыктывдинского района получил 9 заявок на роспись 8 июля. В 2024 г. желающих было меньше - всего 5 пар, а рекордное количество участников отмечено в 2022 г. - 17 пар (всего в 2022 г. заключено 116 браков).

Напомним, что традиционно ЗАГСы в Коми расписывают пары только по выходным, но День семьи, любви и верности в этом году выпадает на вторник. ЗАГСы будут работать в этот день и регистрировать желающих. Это своеобразная акция по популяризации семейных ценностей, семьи и брака. Регистрация брачного союза в этот день — возможность создать семью на уважении, любви и поддержке. Об этом сообщает региональный Минюст. А скептики утверждают, что тоже самое можно сказать о браке в любой другой день, а статистики о том, что вступившие в брак в этот день разводятся реже, увы, не существует. Кроме того, свадьба во вторник очень неудобна с точки зрения празднования, потому что в будний день все работают.





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