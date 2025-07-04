Количество работающих подростков в Карелии выросло

Начиная с марта текущего года в Карелии наблюдается трудовая активность лиц без опыта работы возрастом около 14 - 16 лет. Резюме соискателей этого возраста увеличилось в 3 раза, а рост составил 194%. Молодежь 18 - 24 лет стала претендовать на вакансии в 2,8 раза чаще.



Традиционно подростки интересуются работой без спецподготовки, за которую не платят больших денег. Это работа официанта (+219%), промоутера (+83%), кассира или продавца в магазине (+25%).



Искать высокооплачиваемую работу в таком возрасте бесполезно, поскольку не имея опыта человеку вряд ли доверят ответственную работу, а на вредные для здоровья подростка работы, где можно хорошо заработать, в таком возрасте официально не берут.



Чаще всего на работу подростки идут в летнее время, когда настают каникулы. Это возможность немного поработать, набраться опыта и понять, что представляет собой трудовая дисциплина. Многие устраиваются на полставки или работают всего по несколько часов в день, чтобы оставалось свободное время на развлечения.