Количество работающих подростков в Карелии выросло

Республика Карелия >> Общество >> 04.07.2025

Начиная с марта текущего года в Карелии наблюдается трудовая активность лиц без опыта работы возрастом около 14 - 16 лет. Резюме соискателей этого возраста увеличилось в 3 раза, а рост составил 194%. Молодежь 18 - 24 лет стала претендовать на вакансии в 2,8 раза чаще.

Традиционно подростки интересуются работой без спецподготовки, за которую не платят больших денег. Это работа официанта (+219%), промоутера (+83%), кассира или продавца в магазине (+25%).

Искать высокооплачиваемую работу в таком возрасте бесполезно, поскольку не имея опыта человеку вряд ли доверят ответственную работу, а на вредные для здоровья подростка работы, где можно хорошо заработать, в таком возрасте официально не берут.

Чаще всего на работу подростки идут в летнее время, когда настают каникулы. Это возможность немного поработать, набраться опыта и понять, что представляет собой трудовая дисциплина. Многие устраиваются на полставки или работают всего по несколько часов в день, чтобы оставалось свободное время на развлечения.





Рекомендуем по теме:

В Вологде обсудили трудоустройство подростков на лето 2025 г.

В НАО началась летняя кампания по трудоустройству подростков

1269 ненецких подростков хотят на летних каникулах устроиться на работу

220 организаций и предприятий предоставят рабочие места подросткам на время каникул

8,5 млн руб. выделят в Череповце на летнее трудоустройство подростков

Для обустройства места для работника с инвалидностью в НАО работодателю выделяют 90 тыс. руб.


В Коми провели анализ расходов на строительство крупных медучреждений

Петрозаводский благотворительный фонд «Рекс» приостановил деятельность

В НАО МТС запускает проект развития связи в селах

Архангельск отмечает 10-летие бренда «Доска Треска»

В Коле появятся игровой городок с амфитеатром

Фестиваль карельских цирюльников проходит в Петрозаводске

Лучшие сыктывкарские повара поедут на Маньпупунёр
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2025 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

https://arhpress.ru/medicine/6023-kak-otyskat-kazino-kotorye-realno-platyat.html

https://arhpress.ru/politics/4511-pochemu-vy-dolzhny-poprobovat-igrovye-avtomaty-na-smartfone.html

https://arhpress.ru/incidents/6528-osobennosti-igrovyh-avtomatov-ot-netent.html

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета