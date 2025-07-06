Каждый шестой мурманчанин посещает баню раз в неделю

Мурманская область >> Общество >> 06.07.2025

В северных регионах любят ходить в баню, и Мурманск не исключение. Горожане ходят париться минимум раз в неделю и берут с собой веник.

Если у некоторых бани и сауны свои, то большинству приходится ходить в арендованные. За последний год спрос на них вырос в 3 раза. В русскую баню ходят 69% мурманчан, в финскую сауну - 23% опрошенных, в турецкий хамам - 15%.

29% опрошенных горожан предпочитают частные сауны в индивидуальных парилках, 45% - бани. 23% любят бани с зоной для еды и напитками, 15% - SPA, 12% - караоке/бильярд.

В Северо-Западном ФО тратят на баню и смежные процедуры 2583 руб. 21% респондентов тратят 1 тыс. руб., 28% на баню вообще не тратятся, поскольку имеют свои.

Зачем горожане ходят в баню. Некоторым в жизни не хватает развлечений, и для них баня - это клуб, в котором можно пообщаться с друзьями, развлекаться, играя в карты или шахматы. Другие ходят в баню для того чтобы расслабиться после тяжелой физически и эмоционально недели. Так они успокаиваются и приводят в порядок здоровье. Есть люди, которые просто греются, что в условиях севера не удивительно. Они уверены, что в бани убиваются все микробы и риск заболеть простудными заболеваниями сводится к минимуму. Кроме того, контрастный бассейн с ледяной водой или валяние в снегу после парилки способствуют укреплению иммунитета.





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