Гастрономический фестиваль «Тундра» пройдет в НАО 13 сентября

Регион объявил дату проведения фестиваля и приступил к его подготовке. Он будет посвящен уникальным традициям кулинарии НАО, местным натурпродуктам.



Для фестиваля «Тундра» выбрана тема «Север и юг: лед и пламя». На нем будут представлены кулинарные культуры, продукты регионов юга и севера. Будут представлены гастрономические изыски 10 регионов РФ.



Среди мероприятий фэста:



- продажа напитков и блюд;

- пищевой парад;

- показы арктических дизайнеров;

- мастер-классы по приготовлению блюд на огне;

- презентация ненецких сельхозтоваропроизводителей;

- ярмарка сувениров от ремесленников, гастрономических подарков;

- презентации каждого региона.



Также в программе концерты, фотозона, мастер-классы от изготовителей сувениров.



Напомним, «Тундра» родилась в 2019 г. и уже побила несколько рекордов. Так, в год открытия на ней испекли самый большой пирог с начинкой из северных ягод. В 2022 г. фестиваль побил рекорд по количеству бургеров с олениной, а на следующий год зафиксировал самую тяжелую калитку с рыбой в стране.



В прошлом году фестиваль посетили 10800 человек, а кулинарные шедевры презентовали 11 регионов «Серебряного ожерелья России».



