Гастрономический фестиваль «Тундра» пройдет в НАО 13 сентября

>> Общество >> 10.07.2025

Регион объявил дату проведения фестиваля и приступил к его подготовке. Он будет посвящен уникальным традициям кулинарии НАО, местным натурпродуктам.

Для фестиваля «Тундра» выбрана тема «Север и юг: лед и пламя». На нем будут представлены кулинарные культуры, продукты регионов юга и севера. Будут представлены гастрономические изыски 10 регионов РФ.

Среди мероприятий фэста:

- продажа напитков и блюд;
- пищевой парад;
- показы арктических дизайнеров;
- мастер-классы по приготовлению блюд на огне;
- презентация ненецких сельхозтоваропроизводителей;
- ярмарка сувениров от ремесленников, гастрономических подарков;
- презентации каждого региона.

Также в программе концерты, фотозона, мастер-классы от изготовителей сувениров.

Напомним, «Тундра» родилась в 2019 г. и уже побила несколько рекордов. Так, в год открытия на ней испекли самый большой пирог с начинкой из северных ягод. В 2022 г. фестиваль побил рекорд по количеству бургеров с олениной, а на следующий год зафиксировал самую тяжелую калитку с рыбой в стране.

В прошлом году фестиваль посетили 10800 человек, а кулинарные шедевры презентовали 11 регионов «Серебряного ожерелья России».





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