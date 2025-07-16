В Коми кормящие матери могут получать пособие на продукты более 2-х лет

Это дополнительная мера соцподдержки, и раньше она имела ограничение по возрасту ребенка. Теперь его отменили, а матери для получения нужна справка из поликлиники.



10 тыс. руб. - пособие для кормящих мам со среднедушевым доход менее утвержденного прожиточного минимума в Коми. Оно выплачивается по проекту «Семья».



В минтруда Коми пояснили, что пособие на продукты малообеспеченным матерям ранее давали на детей до 2-х лет, но возрастной лимит сняли. У каждой матери своя ситуация, многие продолжают кормить ребенка грудью и после 2-х лет. По инициативе главы Коми Р. Гольдштейна региональное законодательство претерпело изменения: кормящей матери со среднедушевым доход менее прожиточного минимума, положено пособие на продукты и после двухлетия малыша.



10 тыс. руб. помогут улучшить питание малообеспеченной матери, а значит, и ребенка. Это соответствует целям нацпроекта «Семья», но вызывает вопросы у скептиков. Например, где гарантия того, что эти деньги пойдут на продукты, а не на другие расходы? Лучше бы эти деньги заменили качественным продуктовым набором или требовали чеки на 10 тыс., подтверждающие покупку здоровых продуктов.



За первое полугодие 10 тыс. руб. получили 1116 матерей Коми, а всего в бюджете республики на пособие выделено 70,4 млн руб.