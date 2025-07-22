С. Жестянников поручил нарастить темпы ремонта моста через р. Содему в Вологде

Вологодская область >> Общество >> 22.07.2025

Ремонтные работы будет проводить компания «Строймост» за 167,4 млн руб. Деньги поступят из казны Вологодской области, на что дал согласие губернатор Г. Филимонов. Часть денег поступит от города в рамках софинансирования.

Контракт с подрядчиком заключен на срок до начала декабря текущего года. К этому времени мост должен быть отремонтирован. Но горожанам отсутствие доступа к переправе доставит массу неудобств, поэтому сроки ремонта нуждаются в пересмотре в сторону ускорения. Для этого увеличат количество кадров на стройке, а работа будет проходить посменно. Ночью работы будут нешумные, т .е. никаких дрелей, чтобы не мешать людям спать. Врио мэра уверен, что мост можно будет сдать на пару месяцев раньше.

Подрядчику предстоит заменить асфальтовое покрытие, сделать гидроизоляционный слой, обновить подходы к переправе, заменить освещение, перила, барьерное ограждение.

Остается открытым вопрос: почему дело дошло до ремонта только в середине лета, когда логичнее было бы начать его в конце весны и завершить до прихода сильных дождей, а потом холодов?





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