В Нальчике возникли проблемы с организацией отдыха детей из НАО
26 июля в Нальчик из Ненецкого округа отправились дети из семей в тяжелой жизненной ситуации. Но по приезду от детей, сопровождающих лиц начали поступать жалобы об ужасных условиях проживания. Детей поселили в санаторий «Радуга», где в номерах не было кондиционеров, мебель разваливалась, и не было никакой культурной программы, что очень важно для детей.
1 августа разбираться в ситуации поехал глава регионального филиала соцзащиты населения, которое было заказчиком по контракту. Вместе с ним приехали представители Депздрава НАО, Уполномоченный по правам ребенка. Они проверили условия проживания, организацию досуга, встретились с Министром труда Кабардино-Балкарии, директором «Радуги» и отдыхающими.
По контракту в помещениях должны были быть кондиционером, которых нет. Вместо них установлены вентиляторы. Вопрос с наличием питьевой воды решили закупкой бутилированной. Организована культурная программа, можно посещать бассейн.
В настоящий момент проводятся закупки мебели и оборудования, идет работа над исправлением внешнего вида. Только к тому времени как все придет в норму, дети уже уедут домой. 53 ребенка из НАО получили в Кабардино-Балкарии не отдых, а борьбу с неисправностями.
