В Усинске изучат скопления птиц для обеспечения безопасности полетов

По решению суда горадминистрация Усинска обязана устранить в зоне у аэропорта нарушения. Речь идет о полигоне ТБО.



Печорская транспортная прокуратура проверила исполнение закона о безопасности полетов в Усинске. Власти города наплевательски отнеслись к необходимости повторно провести орнитологический анализ полигона ТБО в приаэродромной зоне. Пришлось обращаться в суд, поскольку только он мог справиться с неуправляемой администрацией Усинска. Суд призвал к ответу нарушителей.



Согласно Воздушного кодекса, в зоне взлета/посадки самолетов нельзя размещать объекты, которые привлекают скопления птиц. Птицы часто стают причиной аварий воздушных судов, когда врезаются в стекла самолетов или попадают в моторы. В некоторых городах из-за обилия поблизости птиц в дневное время приходится переносить все рейсы на ночь, чтобы избежать аварий. Но в Усинске о безопасности людей в самолетах никто не думает, позволяя обрекать их на смерть. Свалки мусора рядом с аэродромом привлекают птиц стаями, и эту потенциальную угрозу нужно решать не уничтожением пернатых, а устранением причины их скопления.



