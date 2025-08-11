В Усинске изучат скопления птиц для обеспечения безопасности полетов

Республика Коми >> Общество >> 11.08.2025

По решению суда горадминистрация Усинска обязана устранить в зоне у аэропорта нарушения. Речь идет о полигоне ТБО.

Печорская транспортная прокуратура проверила исполнение закона о безопасности полетов в Усинске. Власти города наплевательски отнеслись к необходимости повторно провести орнитологический анализ полигона ТБО в приаэродромной зоне. Пришлось обращаться в суд, поскольку только он мог справиться с неуправляемой администрацией Усинска. Суд призвал к ответу нарушителей.

Согласно Воздушного кодекса, в зоне взлета/посадки самолетов нельзя размещать объекты, которые привлекают скопления птиц. Птицы часто стают причиной аварий воздушных судов, когда врезаются в стекла самолетов или попадают в моторы. В некоторых городах из-за обилия поблизости птиц в дневное время приходится переносить все рейсы на ночь, чтобы избежать аварий. Но в Усинске о безопасности людей в самолетах никто не думает, позволяя обрекать их на смерть. Свалки мусора рядом с аэродромом привлекают птиц стаями, и эту потенциальную угрозу нужно решать не уничтожением пернатых, а устранением причины их скопления.





2025 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

