Петрозаводского комара-гиганта уберут с площадки бывшего ОТЗ

Республика Карелия >> Общество >> 17.08.2025

Минпромторг Карелии подтвердил перенос арт-объекта "Онежский комар".

Вызывающий много споров арт-объект стоит в самом центре Петрозаводска на Комариной тропе. Он вскоре окажется лишним в этой локации, поскольку здесь собираются сделать не интересную ни горожанам, ни туристам аллею промышленных предприятий республики.

"Онежский комар" не канет в лету, его просто перенесут в другое место, но куда, еще не решили. Это придется сделать, так как благоустройство прогулочной территории в ЖК "Александровский" предполагает установку промышленных объектов. Раньше там стояла скульптурная композиция первой паровой машины. Этот памятник был открыт осенью прошлого года в честь паровой машины Александровского завода, выпущенной 230 лет назад.

"Онежский комар" стал пугать горожан своими размерами летом 2019 г. Его создал художник В. Зорин, решивший объединить в одной композиции образ самого кусачего в регионе насекомого с трактором, выпущенном на местном заводе. Комарик металлический и весит 6 тонн. Переместить его будет непросто. Несмотря на то, что гордиться комаром такого размера в Петрозаводске не спешили, избавляться от него все-же не хотят.






