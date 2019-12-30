В Вологодской области создан электронный реестр объектов благоустройства
«Благоустройство» - новый модуль в информационно-аналитической системе СЦ. Цифровой реестр позволяет отслеживать ход работ онлайн. Система автоматом определяет объект, который рискует остаться не благоустроенным в срок. Это дает возможность своевременно спохватиться, отрегулировать и принять меры. Это важно перед 880-летием Вологды, 250-летием Череповца, которые будут отмечаться в 2027 г.
Все объекты можно увидеть на карте, они разбиты по категориям, от архитектурной подсветки фасадов зданий до ремонтных и строительных работ. Кликнув на объект открывается информация (цена по контракту, фото, имя подрядчика, численность работников, количество техники, уровень готовности, темпы работ).
Цифровые инструменты внедряются в рамках нацпроекта «Экономика данных».
В Вологде и Череповце уже идет подготовка к празднованию круглых дат, она обсуждается на совещаниях облправительстве каждую неделю. В Череповце запланировано на этот год завершение ремонта, благоустройства, строительства 339 объектов.
