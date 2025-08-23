Из Архангельской области в космос запустили ракету

Архангельская область >> Общество >> 23.08.2025

С плесецкого космодрома в космос отправилась ракета-носитель «Ангара-1.2». Запуск успешно состоялся 21 августа в 12:32.

Космические аппараты вышли на заданные орбиты и теперь ими можно управлять с Земли а рамках ВКС. С ними налажена постоянная телеметрия, бортовые системы работают в штатном режиме.

Вес «Ангары 1.2» 3,5 тонны. Эта 2-ступенчатая ракета относится к классу легких, нужна для выхода на околоземную низкую орбиту или солнечно-синхронную.

Последний раз такую ракету запускали в апреле 2022 г., спустя 8 лет после самого первого запуска. «Ангару» с Плесецка запускали и два месяца назад.

В то, что отечественные специалисты могут успешно разрабатывать и запускать ракеты в космос многими до сих воспринимается с долей скептицизма. Об этом шутил даже известный ведущий Иван Ургант, чья крылатая фраза гуляет по просторам интернета “Она летит, черт возьми”.
Напомним, что с космодрома Плесецка ракеты запускаются как с суши, так и с моря.





2025 © Архангельск Пресса.

