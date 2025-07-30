5 проектов Вологодчины стали лауреатами конкурса комфортной городской среды

Вологодская область >> Общество >> 25.08.2025






В Казани в рамках форума «Развитие малых городов» выбрали лучших на десятом конкурсе проектов создания КГС. Впервые объявлено сразу 5 победителей из Вологодской области.

Благодаря этой победе регион смог привлечь порядка 360 млн руб. На них воплотят в жизнь проекты на территориях исторических поселений. Обычно денег на улучшение жизни в малых городах катастрофически не хватает, а если в таких городах скучно, нечем заняться в свободное время, люди либо спиваются, либо уезжают в другие места.

На Вологодчине изменения необходимы в Великом Устюге и Верховажье. На их изменение уйдет по 68 млн 800 тыс. руб. Также по 76 млн направляют на реализацию проекта в Красавино, Харовске, Бабаево. Это станет важным началом создания современной жизненной среды в области. Изменится в лучшую сторону облик малых населенных пунктов, появятся точки притяжения гостей и горожан. Люди смогут фотографироваться в красивых местах, выкладывать снимки в соцсетях, их смогут увидеть жители других городов и регионов, узнают о новых для себя населенных пунктах, а, возможно, захотят приехать.





