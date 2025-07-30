В Мурманске стартовала масштабная осенняя ярмарка

Мурманская область >> Общество >> 29.08.2025



В центре города вчера открылась ярмарка «На Севере — учиться!». На ул. Воровского,11 работают торговые ряды, на которых можно приобрести все для школы, от канцтоваров до портфелей. Также здесь есть сувениры Севера, без которых не обходится ни одна региональная ярмарка, товары хенд-мейд, выпечка, сладости, можно попробовать блюда арктической кухни.

Чтобы процесс выбора товаров стал легким, на ярмарке можно сделать фотографии в фотозонах, стать участником интерактивных развлечений или сделать что-нибудь своими руками на бесплатных мастер-классах. Организованы развлечения для детей, в том числе конкурсы с подарками. В Почтовом домике предлагают оригинальные дизайнерские открытки, которые можно отправить в любую точку.

Ярмарка открыта в 12:00 - 20:00.

В Мурманске ярмарки проводятся постоянно, но каждая носит тематический характер. Эта посвящена подготовке к новому учебному году, а перед этим ярмарку организовали по случаю Дню рыбака. На ней можно было купить свежайшие морепродукты, попробовать пельмени с форелью, крабовые беляши, уху из 3-х видов рыбы и мн. др.





Рекомендуем по теме:

Режим работы ярмарки "Наша рыба" в Мурманске продлен

Что готовят мурманчанам к открытию новогодней ярмарки

«Весенняя ярмарка» пройдет у ТРК «ЛОТОС PLAZA»

В Череповце проходит первая большая сельскохозяйственная ярмарка

"Дачный сезон 2018" открыл череду сельхозярмарок к Вологде

Сельскохозяйственная ярмарка: через неделю в Туломе


Студенты и школьники НАО принимают участие в конкурсе «Научная Вселенная»

Мурманская область не попала в лидеры по выдаче «Арктической ипотеки»

В Архангельске обсудили расширение экспорта и развитие Арктики

В Вологде почетные доноры получат увеличенные денежные выплаты

В Нальчике возникли проблемы с организацией отдыха детей из НАО

Найдены все байдарочники, пропавшие в бурю в Белом море

SpaceProxy: готовое решение для работы с проксированием
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2025 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

https://arhpress.ru/medicine/6023-kak-otyskat-kazino-kotorye-realno-platyat.html

https://arhpress.ru/politics/4511-pochemu-vy-dolzhny-poprobovat-igrovye-avtomaty-na-smartfone.html

https://arhpress.ru/incidents/6528-osobennosti-igrovyh-avtomatov-ot-netent.html

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета