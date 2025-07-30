В Мурманске стартовала масштабная осенняя ярмарка





В центре города вчера открылась ярмарка «На Севере — учиться!». На ул. Воровского,11 работают торговые ряды, на которых можно приобрести все для школы, от канцтоваров до портфелей. Также здесь есть сувениры Севера, без которых не обходится ни одна региональная ярмарка, товары хенд-мейд, выпечка, сладости, можно попробовать блюда арктической кухни.



Чтобы процесс выбора товаров стал легким, на ярмарке можно сделать фотографии в фотозонах, стать участником интерактивных развлечений или сделать что-нибудь своими руками на бесплатных мастер-классах. Организованы развлечения для детей, в том числе конкурсы с подарками. В Почтовом домике предлагают оригинальные дизайнерские открытки, которые можно отправить в любую точку.



Ярмарка открыта в 12:00 - 20:00.



В Мурманске ярмарки проводятся постоянно, но каждая носит тематический характер. Эта посвящена подготовке к новому учебному году, а перед этим ярмарку организовали по случаю Дню рыбака. На ней можно было купить свежайшие морепродукты, попробовать пельмени с форелью, крабовые беляши, уху из 3-х видов рыбы и мн. др.