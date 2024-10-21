Семья из Карелии стала лучшей многодетной в стране



Среди победителей «Семьи года» в категории «Многодетная семья» оказалась семья Кулаковских, проживающая в Прионежском районе.



О победе Александры и Валерия Кулаковских рассказали в Управлении ЗАГС Карелии. В семье 5 детей, несмотря на то, что у Кулаковских брачный стаж всего 16 лет.



В этом году во всероссийском конкурсе победителей выбирали по 6 номинациям: «Молодая семья», «Золотая семья», «Сельская семья», «Многодетная семья», «Семья – хранитель традиций» и «Семья защитника Отечества». Оргкомитет включил в число победивших 89 семей.



В 2025 г. в конкурсе участвовали 4 тыс. семей, проживающих в РФ в зарегистрированном браке и с детьми. Конкурс должен популяризировать институт семейных ценностей, уменьшить количество разводов и стимулировать рождаемость, поскольку в России она постоянно падает. Молодежь перестала стремиться вступать в брак и заводить детей, поэтому нужно показать, что семья - основа общества и нужно иметь близких людей, которые всегда помогут и поддержат.

