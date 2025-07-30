НАО стал первым на выставке наццентра «Россия»







Стенд Ненецкого округа оказался одним из наиболее интересных на выставке «Регион-2030» в наццентре «Россия».



На выставке каждый регион получил возможность рассказать о своей истории, достижениях, направлениях развития. В НАО активно внедряются новейшие разработки в образовании, логистике, медицине, что позволяет улучшить качество жизни северного региона.



Если раньше НАО ассоциировался с сельскохозяйственным регионом, то сейчас он выглядит самобытным, с богатой историей, культурой и традициями. В 2029 г. округ отпразднует 100-летие.

«Регион-2030» — выставка, на которой можно увидеть достижения НАО, стратегические планы на будущее, технологические разработки. Все это ярко и красиво оформлено, с использованием современных технологий, поэтому выглядит презентабельно.



Поскольку невозможно вместить в рамки одной выставки все регионы страны, она проводится поэтапно. В этот раз представлены всего 7 регионов из разных уголков РФ — НАО, Челябинская, Воронежская, Тульская, Амурская области, Дагестан, Еврейская автономная область.