В Петрозаводске обновляют остановочные павильоны

Республика Коми >> Общество >> 06.09.2025

Зимой у горожан будут новые металлические остановочные комплексы, которые заменят физически и морально устаревшие навесы над киосками, где раньше приходилось ждать транспорт.

Сейчас подходит к концу монтаж и благоустройство остановки на пересечении ул. Калинина и пр. Александра Невского. Здесь расширили дорогу, сделали новое асфальтовое покрытие, подъездной карман. Осталось нанести разметку и поставить саму остановку.

Такой же остановочный павильон в июле появился на Муезерской и Олонецкой улицах. В ближайший месяц будут готовы 3 остановки на проезде Тидена.

Но не стоит рассчитывать на то, что все остановки в городе обновят. Как обычно, замену делают только ближе к центру или в местах с большой проходимостью. На окраинах остановки останутся старыми, а среди них и те, которые отмечены только табличкой, без скамеек и навесов. Учитывая зимний холод и регион в целом, в Петрозаводске нужно устанавливать закрытые остановки с подогревом, где можно комфортно находиться зимой, во время дождя или сильного ветра, но пока в городе ни одной такой нет.





