В Вологде обсудили вопросы благоустройства города

Вологодская область >> Общество >> 08.09.2025

Креативное пространство «Салют, молодежь!» собрало самых энергичных горожан, пришедших поговорить с мэром С. Жестянникова о проектах благоустройства.

Мэр услышал мнение всех, взял предложения в работу, поскольку они исходили от тех, кто больше знает потребности людей. Диалог с горожанами важен, поэтому подобные встречи планируют проводить на постоянной основе.

На встречи задали вопросы и озвучили свои идеи по развитию Вологды историки, архитекторы, гиды, горожане. Акцент сделали на сохранении зеленых зон и культуры региона.

Было предложено организовать посещение объектов благоустройства совместно с краеведами, историками, архитекторами для доработки концепции каждого проекта и в соответствии с нуждами местного населения.

Мэр рассказал об изменениях проекта реконструкции ул. Мира. Здесь реконструируют инфраструктуру, сохранят озеленение. До встречи деревья, видимо, планировали убрать, но теперь, под натиском горожан, оставили. Странно, что в важности сохранения зелени в Вологде мэр узнал от горожан!





Рекомендуем по теме:

В НАО проголосовали за объекты благоустройства 1437 жителей

Молодежь чаще стала участвовать в городских мероприятиях Вологды

Бульвар Пирогова в Вологде благоустроят

Драмтеатр Архангельска объявит конкурс дизайн-проектов по благоустройству Петровского парка

И. Мирошник рассказала о благоустройстве парка ОТЗ в Петрозаводске

Концепция благоустройства набережной Северной Двины в Архангельске признана недееспособной


Минфин Карелии поделился информацией о часто встречающихся поддельных банкнотах

В Усинске изучат скопления птиц для обеспечения безопасности полетов

И. Гехт и Д. Патрушев обсудили экобезопасность в Ненецком округе

В Вологодской области создан электронный реестр объектов благоустройства

Петрозаводского комара-гиганта уберут с площадки бывшего ОТЗ

Горадминистрация Мончегорска не нашла подрядчика на демонтаж «заброшек» даже за 78 млн

Из Архангельской области в космос запустили ракету
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2025 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

https://arhpress.ru/medicine/6023-kak-otyskat-kazino-kotorye-realno-platyat.html

https://arhpress.ru/politics/4511-pochemu-vy-dolzhny-poprobovat-igrovye-avtomaty-na-smartfone.html

https://arhpress.ru/incidents/6528-osobennosti-igrovyh-avtomatov-ot-netent.html

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета