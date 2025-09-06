В Вологде обсудили вопросы благоустройства города

Креативное пространство «Салют, молодежь!» собрало самых энергичных горожан, пришедших поговорить с мэром С. Жестянникова о проектах благоустройства.



Мэр услышал мнение всех, взял предложения в работу, поскольку они исходили от тех, кто больше знает потребности людей. Диалог с горожанами важен, поэтому подобные встречи планируют проводить на постоянной основе.



На встречи задали вопросы и озвучили свои идеи по развитию Вологды историки, архитекторы, гиды, горожане. Акцент сделали на сохранении зеленых зон и культуры региона.



Было предложено организовать посещение объектов благоустройства совместно с краеведами, историками, архитекторами для доработки концепции каждого проекта и в соответствии с нуждами местного населения.



Мэр рассказал об изменениях проекта реконструкции ул. Мира. Здесь реконструируют инфраструктуру, сохранят озеленение. До встречи деревья, видимо, планировали убрать, но теперь, под натиском горожан, оставили. Странно, что в важности сохранения зелени в Вологде мэр узнал от горожан!