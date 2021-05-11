Участковый из Вологды получил титул «Народного участкового»

Завершился региональный этап конкурса МВД РФ «Народный участковый». Его выиграл участковый 1-го отдела полиции «Вологда» М. Бузов. Он победил благодаря голосам 10 тыс. интернет-пользователей в рамках голосования на сайте 7 - 16 октября.



М. Бузов — лейтенант, в органах МВД служит с 2022 г. Ему 33 года, но вопреки небольшому опыты работы, молодой человек получил доверие местных жителей вологодского участка №26. Участковый отзывчив, к любому человеку может найти индивидуальный подход. Его человеческие качества стали главным объяснением того, почему люди за него голосовали.



Далее Бузов будет представлять Вологодчину на федеральном уровне. В финале будут представлены лучшие участковые всех регионов страны. Онлайн-голосование за звание «Народного участкового» страны состоится на сайте инфопартнера конкурса — ИД «Комсомольская правда» 1 - 10 ноября.



Пока неясно, насколько этот конкурс может быть объективным, поскольку кандидатов знают только в их регионах, поэтому каждый будет голосовать за своего представителя, а тут шансы больше у крупных городов.



























